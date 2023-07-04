Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлят на год

Североатлантический совет договорился продлить мандат генсека НАТО, 64-летнего Йенса Столтенберга, до 1 октября 2024 года. Решение будет одобрено главами государств и правительств стран альянса на саммите в Вильнюсе, сообщили во вторник, 4 июля, в пресс-службе НАТО.

Столтенберг назвал продление срока полномочий "большой честью". "Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность на протяжении почти семидесяти пяти лет, и в более опасном мире наш великий союз важен как никогда", - отметил он.

Союзники поблагодарили генсека за "руководящую роль" и приверженность "сохранению трансатлантического единства" перед лицом "беспрецедентных вызовов безопасности".

Байден отметил уверенное лидерство Столтенберга