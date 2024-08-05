2024.08.05 15:35

Мали объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

 
Deutsche welle
„Wagner“ Afrikoje
„Wagner“ Afrikoje
ФОТО: Telegram

Бамако обвиняет Украину в пособничестве повстанцам в Мали, ранее разгромивших колонну войск и наемников из ЧВК „Вагнер“.

Мали заявила о „немедленном“ разрыве дипломатических отношений с Украиной. Соответствующий документ за подписью представляющего правящую хунту в Мали полковника Абдулая Майги был опубликован на сайте правительства страны в воскресенье, 4 августа.

Согласно заявлению Майги, Бамако обвиняет представителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрея Юсова в признании роли Киева в крупном поражении, которое правительственные войска и наемники ЧВК „Вагнер потерпели в боях с повстанцами в июле. Кроме того, демарш Мали вызвала позиция посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, который поддержал действия противников правящей хунты.

Официальные Киев и Бамако установили дипломатические отношения еще в 1992 году. Но контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран носили эпизодический характер, отмечал ранее МИД Украины.

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