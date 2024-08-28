Мальчик в Израиле случайно разбил древнюю амфору в музее

По данным Музея Гехта в Хайфе, изготовили глиняный сосуд не раньше 2200 и не позже 1500 гг. до н. э., что делало его чрезвычайно редким артефактом, поскольку сохранилась амфора целиком, почти в первозданном виде.
Выставлен экспонат был прямо на входе в музей и не был покрыт защитным стеклом. Как пояснили в музее, в демонстрации археологических находок „без преград“ там видят „особое очарование“.
В результате амфору случайно разбил пятилетний посетитель. Теперь её реставрацией придётся заняться экспертам.
Руководство музея подчеркивает, что разбитая амфора — несчастный случай. Мальчик ни в чем не виноват, и ему ничего не угрожает.
„Бывает, экспонаты повреждают умышленно, и к таким случаям относятся очень строго, в том числе с привлечением полиции“, — сказала Би-би-си представительница музея.
„Однако в данном случае дело обстояло иначе. Кувшин был случайно поврежден маленьким ребенком, посещавшим музей, и реакция будет соответствующей“, — добавила она.
Все семью ребёнка пригласили прийти на выставку ещё раз, уже в составе организованной экскурсии.
При этом руководство заверило Би-би-си, что, несмотря на досадный инцидент, практика „по возможности выставлять экспонаты без барьеров и стеклянных стен“ будет продолжена.
Музей Гехта расположен на территории Университета Хайфы; в нем выставлены археологические находки и произведения искусства.