”[Макрон] выразил глубокую обеспокоенность Мариуполем и ситуацией в Донбассе и призвал Россию разрешить продолжение эвакуации с завода ”Азовсталь”, начатой в последние дни”, — сказано в сообщении.
Париж готов сотрудничать с компетентными международными организациями, чтобы помочь в снятии ”российской блокады экспорта украинских продуктов питания через Черное море”, указав, что она рискует привести к последствиям для мировой продовольственной безопасности.
В Кремле рассказали, что Путин заявил во время беседы с Макроном об игнорировании странами Евросоюза ”преступлений украинских силовиков”, а также обстрелов ими населенных пунктов в Донбассе.
Страны Запада, счел российский президент, должны приложить усилия для прекращения подобных ”злодеяний”. По его мнению, добиться этого можно, в частности, прекратив поставки на Украину вооружений, пишет РБК.
”Несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу”, — говорится в сообщении Кремля.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Подорожает и вода: некоторые компании находятся на грани неплатежеспособности
В Литве растут цены на энергетику, поставщики воды...
ЕС вводит нефтяное эмбарго против России и ужесточает другие санкции
Еврокомиссия предложила ужесточить санкции ЕС...
Война в Украине. Российские войска группируются у Изюма для наступления на Краматорск и Северодонецк
Российское вторжение в Украину продолжается больше...
Исследование цен в Литве: в апреле продолжился рекордный рост
По данным портала Pricer.lt и после Пасхи в апреле...
Письмо историка моды Александра Васильева спустя два месяца стало поводом для обсуждения судьбы "Модного приговора"
Письмо историка моды Александра Васильева с осуждением...