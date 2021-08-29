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По словам президента Франции, "безопасная зона" в Кабуле необходима для защиты гуманитарных операций. Париж и Лондон 30 августа представят проект резолюции на этот счет.
Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas
© AP / Scanpix

Франция и Великобритания 30 августа обратятся к ООН с призывом о создании "безопасной зоны" в столице Афганистана - Кабуле - для защиты гуманитарных операций. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Интервью с ним опубликовала в субботу, 28 августа, на своем сайте французская еженедельная газета Le Journal du Dimanche.

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"Это - очень важно. Это создаст основу для действий ООН в чрезвычайной ситуации", - подчеркнул французский лидер. Прежде всего, такая безопасная зона позволила бы международному сообществу "сохранить давление" на радикальное исламское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, уверен Макрон.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Франция, Великобритания, США, Россия и Китай - 30 августа обсудят ситуацию в этой стране.

Париж и Лондон представят свой проект резолюции

Париж и Лондон воспользуются возможностью представить свой проект резолюции по созданию "безопасной зоны" в Кабуле под контролем ООН, что позволит "продолжать гуманитарные операции", указал Макрон. Его комментарий прозвучал на фоне завершения международных усилий по выводу иностранных граждан и жителей Афганистана из этой страны.

Франция прекратила свою эвакуационную миссию 27 августа, Великобритания последовала ее примеру 28 августа. Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило в Twitter, что "последний рейс с военнослужащими вооруженных сил Великобритании покинул Кабул", и опубликовало фотографии солдат, входящих в самолет, а также поблагодарило их за службу.

Эмманюэль Макрон объявил 28 августа, что "начались переговоры с "Талибаном" о защите афганских граждан после 31 августа, когда США должны завершить вывод своих сил.

Байден предупредил об угрозе еще одного теракта

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что в Кабуле в самое ближайшее время может произойти еще один теракт. "Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", - подчеркнул он. "Ситуация на месте по-прежнему - крайне опасная, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", - добавил Байден. При этом он предупредил, что "если кто-то попытается причинить вред Соединенным Штатам или напасть" на американские войска, на это последует ответ.

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Deutsche Welle
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