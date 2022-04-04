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Ввиду свидетельств совершения военных преступлений в пригородах Киева необходимо ввести санкции против российских угля и нефти, уверен президент Франции.
Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas
© AFP / Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за введение новых санкций против РФ в связи с появлением свидетельств массовых убийств мирного населения Бучи и других украинских городов. Налицо явные признаки совершения военных преступлений в Украине, ответственность за которые, по всей видимости, несет российская армия, заявил он в эфире радиостанции France Inter в понедельник, 4 апреля.

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Макрон указал, что "в общем и целом" доказан факт, что северо-западные пригороды Киева контролировались российскими войсками в предполагаемый момент массовых убийств мирных жителей. Французский президент также сообщил, что в ближайшие дни будет координировать действия по ужесточению санкций с партнерами по ЕС и в особенности Германией. По словам Макрона, необходимы штрафные меры в отношении российских угля и нефти, а также в отношении отдельных лиц.

Между тем Financial Times сообщает, что вопрос об ужесточении санкций в отношении России представители стран ЕС обсудят 6 апреля. Об этом издание сообщает со ссылкой на знакомого с данными планами дипломата. Накануне о намерении ужесточить санкции заявили ряд европейских политиков, в их числе канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Массовые убийства в пригородах Киева

В последние дни были опубликованы фотографии, сделанные в Буче, в частности, фотокорреспондентами информагентств AFP и Reuters после ухода из города вторгнувшихся в Украину российских войск. На них видны тела десятков погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома.

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил AFP, что после возвращения города под контроль Украины были похоронены в братских могилах 280 человек, а на улицах лежат еще большое число тел убитых жителей. Международное сообщество резко осудило данные преступления и потребовало незамедлительного их расследования.

В ЕС заявили о необходимости срочно решить вопрос об ужесточении санкций против России. В свою очередь Россия отрицает обвинения в адрес военнослужащих ВС РФ и обвиняет Украину, США и НАТО в манипуляциях и провокациях.

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Deutsche Welle
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