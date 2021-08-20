Разговор продолжался более полутора часов. «Президент республики призвал освободить Алексея Навального через год после покушения, жертвой которого он стал, в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека», — говорится в пресс-релизе. Макрон также выразил пожелание, чтобы сентябрьские выборы в Госдуму прошли в соответствии с нормами ОБСЕ.

Главы России и Франции также обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов, а также конфликт между Арменией и Азербайджаном и ситуацию в Украине.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре Путина и Макрона Навальный не упоминается.

20 августа прошлого года Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Рейс посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали. Позже его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Навальный больше двух недель находился в коме.

В сентябре власти Германии сообщили, что лаборатория бундесвера обнаружила в организме Навального следы отравляющего нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Российские власти отрицают отравление Навального «Новичком». Сам оппозиционер считает, что его пытались отравить по приказу президента России.

В январе Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. В феврале суд заменил его срок по делу «Ив Роше» с условного на реальный и отправил в колонию.

В июне Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Навального, но не стал прямо отвечать, может ли гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.