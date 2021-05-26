Евросоюзу следует коренным образом изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата. Такое мнение высказал во вторник, 25 мая, после завершения саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам главы французского государства, политика пошагового введения санкций как реакция на тупиковую ситуацию больше не является эффективной. "Евросоюзу стоит задаться вопросом о том, как могут выглядеть более действенные ответы", - подчеркнул в этой связи Макрон.

С его точки зрения, в отношении России европейцам необходимы "краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная стратегии", которые нужно обсудить перед очередным саммитом Евросоюза, намеченным на 24-25 июня. К этому времени Еврокомиссия, а также верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель должны будут по поручению Совета ЕС подготовить отчет об опциях в отношениях с Россией, указано в проекте коммюнике майского саммита ЕС.

Санкции ЕС против Беларуси

Что касается Беларуси, то санкции, введенные ЕС после жесткого подавления протестов против фальсификации выборов президента страны в 2020 году, в конце мая были дополнены новыми штрафными мерами, принятыми в связи с инцидентом вокруг лайнера авиакомпании Ryanair, который белорусские власти заставили совершить посадку в Минске, и последовавшим за этим задержанием находившегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Реагируя на эту ситуацию, Совет ЕС призвал европейские авиакомпании перестать летать над территорией Беларуси, запретил белорусским авиакомпаниям пользоваться услугами аэропортов в ЕС и закрыл для них воздушное пространство Евросоюза.

По данным информационных агентств, 26 мая Франция, Эстония и Ирландия собираются обсудить инцидент с лайнером Ryanair на закрытой встрече Совета Безопасности ООН.