Макрон собирает на встречу лидеров религиозных общин на фоне событий на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Макрон пригласил представителей основных религиозных общин Франции на встречу в Елисейском дворце, которая должна начаться в 9:30 по местному времени.

"В продолжение призыва к единству нации и братству, который президент выразил в письме к гражданам Франции, президент примет представителей религиозных общин", – сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Накануне в Париже состоялся инициированный руководством парламента марш против антисемитизма как ответ на сотни инцидентов, произошедших во Франции после новой эскалации на Ближнем Востоке. В нем приняли участие более 100 тысяч человек.

Меньшие акции состоялись также во многих других французских городах.