В последний раз, согласно официальным данным, Путин и Макрон говорили по телефону 28 мая, а до этого - 3 мая. В первые же несколько недель войны в Украине Макрон вел регулярные телефонные переговоры с Путиным, призывая того остановить боевые действия.

Пресс-служба Кремля сообщила о разговоре, когда в Сочи проходила встреча Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Что сказали в Кремле

В Москве, как обычно, подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Согласно сообщению Кремля, он был посвящен ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем российских войск.

Путин заявил Макрону, что "систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы". Украина утверждает, что российские войска сами обстреливают станцию, чтобы обвинить в этом Киев.

Оба президента, подчеркивается в кремлевском сообщении, отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, а Путин заявил, что российская сторона готова оказать инспекторам агентства необходимое содействие.

Также Путин упомянул о приглашении экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию в Еленовке, где в конце июля в результате взрыва погибло более полусотни украинских военнопленных.

Обсуждали также стамбульскую договоренность о разблокировании экспорта зерна и других видов продовольствия из украинских портов. В сообщении Кремля об этом сказано, что "по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности".

В Елисейском дворце не согласились с этим утверждением. "С нашей точки зрения, нет никаких юридических препятствий, связанных с санкциями, никаких операционных препятствий для экспорта российского зерна", - заявили Франс пресс в окружении французского президента. Там видят "со стороны России желание использовать этот вопрос как политический инструмент".

Что сказали в Елисейском дворце

Сообщение о переговорах Путина и Макрона появилось и на сайте Елисейского дворца. В нем говорится, что французский лидер "еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности".

Макрон высказался за скорейшее направление на АЭС миссии экспертов МАГАТЭ, подчеркнув, что условия должны быть согласованы с Украиной и ООН. Путин, согласно сообщению Елисейского дворца, дал свое согласие на это.

На последующем брифинге в Елисейском дворце уточнили, что Путин готов дать согласие и на то, чтобы миссия МАГАТЭ проехала на АЭС со стороны неоккупированной украинской территории.

В сообщениях Кремля ничего не говорится о такой интерпретации содержания беседы. Ранее Россия настаивала на том, чтобы инспекторы ехали на ЗАЭС с ее стороны.

Путин и Макрон снова обсудят эту тему в ближайшие дни после переговоров технических групп, сказано в сообщении Елисейского дворца.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетивший в четверг Украину, призвал немедленно вывести со станции войска и установить вокруг нее демилитаризованную зону. По его словам, у ООН достаточно ресурсов, чтобы при согласии Украины и России направить на станцию миссию МАГАТЭ.

Рано утром в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в "Твиттере", что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов возглавить делегацию экспертов на Запорожскую АЭС.

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Гутерришем параметры миссии "и то, что она может очень быстро и вполне безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства". "И только так", - подчеркнул Зеленский.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта. С начала августа Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах станции.

Сотрудники станции обратились к мировому сообществу с просьбой "не допустить непоправимого" и рассказывают, что российские войска используют ее как свою военную базу и в качестве щита от украинских атак.