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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что с декабря проговорил с Владимиром Путиным "сотню часов". Об этом он сообщил в интервью французским региональным СМИ.
Emmanuelis Macronas ir V. Putinas
Emmanuelis Macronas ir V. Putinas
© AP / Scanpix

"Ситуация [в мире] тревожная. Вот поэтому я трачу на это так много времени и сил. Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным с декабря, — признался Макрон. — В общей сложности, сотня часов, в открытости и по просьбе Зеленского".

Отвечая на вопрос об отношении к Путину, Макрон сказал: "Я думаю, и я сказал ему, что он сделал историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. В России по-прежнему великий народ. Я думаю, что он изолировал себя. Запереть себя в изоляции — это одно, но суметь из нее выйти — это трудный путь".

При этом президент Франции отметил, что "не нужно унижать Россию", чтобы в день прекращения боевых действий можно было найти выход из ситуации по дипломатическим каналам. "Я убежден, что роль Франции заключается в том, чтобы быть державой-посредником", — добавил Макрон.

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bbcrussian.com
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