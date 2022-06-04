"Ситуация [в мире] тревожная. Вот поэтому я трачу на это так много времени и сил. Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным с декабря, — признался Макрон. — В общей сложности, сотня часов, в открытости и по просьбе Зеленского".

Отвечая на вопрос об отношении к Путину, Макрон сказал: "Я думаю, и я сказал ему, что он сделал историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. В России по-прежнему великий народ. Я думаю, что он изолировал себя. Запереть себя в изоляции — это одно, но суметь из нее выйти — это трудный путь".

При этом президент Франции отметил, что "не нужно унижать Россию", чтобы в день прекращения боевых действий можно было найти выход из ситуации по дипломатическим каналам. "Я убежден, что роль Франции заключается в том, чтобы быть державой-посредником", — добавил Макрон.