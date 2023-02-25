По словам Макрона, мир возможен только в том случае, если "российская агрессия будет остановлена, войска выведены и территориальный суверенитет Украины и ее народа соблюден".
Президент Франции, который в апреле планирует посетить Пекин, приветствовал "участие Китая в мирных усилиях" и попросил Пекин "не поставлять оружие России".
Кроме того, Макрон призвал Китай "оказать давление на Россию, чтобы она никогда не применила химическое или ядерное оружие и прекратила эту агрессию до начала переговоров".
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