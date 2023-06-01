Макрон подчеркнул, что Украина "сегодня защищает Европу". "Именно поэтому я выступаю за то, чтобы в ближайшие недели это стало предметом коллективных переговоров: предложить Украине материальные и надежные гарантии безопасности", - сказал Макрон. По его словам, Украине можно предложить "что-то между безопасностью, обеспечиваемой Израилю, и полноценным членством" в НАТО.
Макрон: Вторжение РФ в Украину разбудило НАТО
Макрон напомнил, что в 2019 году критиковал альянс и заявлял о "смерти мозга НАТО". Российское вторжение в Украину, по его словам, пробудило альянс. "Могу сказать, что сегодня Владимир Путин разбудил его (альянс. - Ред.) сильнейшим электрошоком", - сказал французский президент.
"Сегодня нам нужно помочь Украине всеми средствами провести эффективное контрнаступление. Это то, что мы делаем в настоящее время. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс даже для прочного мира", - заявил Макрон.
Украина просит гарантий безопасности на пути в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что Украина ждет от НАТО конкретных шагов по приему страны в альянс и "гарантий безопасности на этом пути". "Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в альянс", - подчеркнул Зеленский 20 апреля на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.
"Мы ожидаем именно шагов. Шагов вперед. Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко оцениваем, что нас поддерживают оружием. Но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. А также мы хотели бы гарантий безопасности на этом пути", - сказал Зеленский.
В середине мая газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что дипломаты и чиновники стран НАТО работают над решением, которое сигнализировало, что Украина может присоединиться к альянсу в будущем, но на июльском саммите НАТО в Вильнюсе участники намерены предложить Украине немедленную помощь, а не членство прямо сейчас.
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