Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что в войне России с Украиной возможна дальнейшая эскалация. Соответствующее заявление французский лидер сделал в интервью изданиям медиагруппы Funke, выдержки из которого опубликованы в пятницу, 22 апреля.

"Риск очень высок. Испытание российской межконтинентальной баллистической ракеты ("Сармат". - Ред.) в среду вызывает беспокойство", - отметил Макрон. "В связи с военными преступлениями, совершенными Россией, тем, как она ведет войну в Донбассе и в Мариуполе, ядерными провокациями в конце февраля, следует сказать совершенно ясно: Россия имеет стремление к эскалации", - полагает французский лидер.

О взаимодействии с глобальными партнерами

В условиях политики давления и санкций ЕС должен поддерживать диалог с партнерами - в Персидском заливе, в Индии и в Китае, подчеркнул Макрон. "В мире не должно быть раскола. Не должно быть такого, что только США и Европа дают отпор России, в то время как остальной мир идет легким путем", - отметил он. Франция, Германия и Италия в этом процессе должны играть роль посредников.

О поставках тяжелого вооружения в Украину

На вопрос о том, должна ли Германия начать поставки тяжелого вооружения в Украину, Макрон отметил: "Каждая страна берет на себя ответственность, соблюдая свой баланс. Я не вмешиваюсь в политику других государств". При этом президент Франции добавил, что тесно координирует усилия с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

О продолжении контактов с Кремлем

Эмманюэль Макрон также предостерег от полного прекращения контактов с Кремлем. Несмотря на то, что телефонные беседы с президентом РФ Владимиром Путиным временами крайне разочаровывают, их нужно продолжать, считает французский политик.

Во Франции 24 апреля состоится второй тур выборов президента.

В ходе теледуэли 20 апреля глава государства обвинил свою основную соперницу - Марин Ле Пен - в том, что "ее политика направлена на выход из Европы", а также назвал предстоящие выборы "референдумом за или против ЕС".