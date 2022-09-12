Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, Макрон предложил Путину как можно скорее прекратить боевые действия и возобновить переговоры с Киевом, которых не было с начала лета.
Макрон "осудил" продолжающиеся военные операции России и призвал к "восстановлению территориальной целостности и суверенитета" Украины, говорится в заявлении его пресс-службы.
Также Макрон потребовал вывести российские войска с территории Запорожской АЭС и обеспечить безопасность станции. Он подчеркнул "риски", которые представляет российская оккупация АЭС.
Путин, согласно заявлению Кремля, пригрозил Макрону "катастрофическими последствиями", обвинив Украину в обстрелах станции, в том числе хранилища радиоактивных отходов.
"Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители", — сообщает Кремль.
При этом Путин и Макрон "обоюдно выразили готовность" к неполитизированному диалогу о ситуации на ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
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