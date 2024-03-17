Макрон повторил намерение разместить войска в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон повторил свое заявление о возможном развертывании западных сухопутных войск в Украине. В интервью газете Le Parisien, опубликованном вечером в субботу, 16 марта, он сказал, что "операции на земле" могут понадобиться в какой-то момент "для противодействия российским силам". Однако, по словам Макрона, он не хочет этого и не будет проявлять инициативу.

О том, что нельзя исключать размещение западных сухопутных войск в Украине, Макрон впервые заявил в конце февраля. Его заявление вызвало возражения и даже неприятие со стороны многих союзников, включая правительство Германии. Позже французское правительство дало пояснения, что речь президента не шла о "боевых частях".