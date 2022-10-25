aA
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине. Об этом сообщает агентство France24 со ссылкой на французский еженедельник Le Point.
Emmanuelis Macronas ir Popiežius Pranciškus
Emmanuelis Macronas ir Popiežius Pranciškus
© Sipa / Scanpix

"Нам нужно, чтобы Соединённые Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса в Украине", – сказал Макрон после встречи с понтификом в Ватикане. По мнению Макрона, папа римский "может оказать влияние" на Байдена, так как у них "настоящие доверительные отношения".

Президент Франции посетил Ватикан 24 октября, где в третий раз встретился с папой Франциском. Они обменялись подарками и обсудили среди прочего войну в Украине.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Радио Свобода
Статьи по теме:

Власти Украины призвали беженцев не возвращаться на родину до весны

Украинцам, уехавшим из-за войны за границу, не стоит...

В Мелитополе у здания местной телекомпании взорвался автомобиль

В Мелитополе, административном центре оккупированной...

Эфир Delfi советником МВД Украины и экс-главой МИД Литвы: про российскую "грязную бомбу"

О "грязной бомбе", которой Россия пугает Европу, и...

Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы территории России, призвал "стирать с земли города"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале...

TOP новостей

Подавление беспорядков у парламента: если план "Ветра" не был введен, то СОБ действовала незаконно

Депутат, член парламентского Комитета по...

За отпуск в неположенное время родителей учеников ждут не только штрафы

Если родители увозят детей в отпуск до начала школьных...

Экономист о ценах на дизельное топливо: перспектива плохая

В последнее время в Литве дизельное топливо стоит...

Delfi.ru: purvinos Šoigu kalbos apie nešvarią bombą Petras Vaitiekūnas Petras Vaitiekūnas Petras Vaitiekūnas

Эфир Delfi советником МВД Украины и экс-главой МИД Литвы: про российскую "грязную бомбу"

О "грязной бомбе", которой Россия пугает Европу, и...

"Точка шпионов" и точка. Вице-мэр Вильнюса просит немедленно снести Дом Москвы

Вице-мэр Вильнюса от консерваторов Валдас Бенкунскас...