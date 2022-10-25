"Нам нужно, чтобы Соединённые Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса в Украине", – сказал Макрон после встречи с понтификом в Ватикане. По мнению Макрона, папа римский "может оказать влияние" на Байдена, так как у них "настоящие доверительные отношения".

Президент Франции посетил Ватикан 24 октября, где в третий раз встретился с папой Франциском. Они обменялись подарками и обсудили среди прочего войну в Украине.