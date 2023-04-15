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Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал спорный закон о повышении пенсионного возраста, сообщило французское правительство в субботу, 15 апреля. Против реформы, в результате которой пенсионный возраст повышается с 62 до 64 лет, уже многие месяцы продолжаются массовые протесты, сопровождающиеся насилием.
Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста
© Reuters / Scanpix

Накануне Конституционный суд Франции объявил, что форсированная Макроном пенсионная реформа, несмотря на юридические ошибки в ряде статей закона, в целом правомерна. Сам пункт о повышении пенсионного возраста на два года не вызвал у судей никаких нареканий. Конституционный суд также отверг ходатайство оппозиции о проведении референдума по пенсионной реформе.

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Реформа в обход парламента

Премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась конституционной лазейкой, чтобы провести спорный закон о пенсионной реформе без голосования в парламенте. В Национальном собрании ее правительство едва выдержало вотум о недоверии.

Согласно опросам, большинство французов по-прежнему отвергают пенсионную реформу. Макрон, рейтинг которого рухнул, пытается исправить ситуацию, но профсоюзы отклонили его приглашение на переговоры в Елисейский дворец 18 апреля. Вместо этого профсоюзный лидер Жан-Люк Меланшон объявил о проведении новых массовых акций протеста. "Битва продолжается", - заявил он.

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Deutsche Welle
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