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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным использовать слово "геноцид" для обозначения действий российских военных в Украине. Ранее действия российских военных в Украине как геноцид охарактеризовал президент США Джо Байден.
Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas
© Reuters / Scanpix

Телеканал France 2 спросил Макрона, согласен ли он с американским коллегой. "Я бы сейчас был осторожен с такими терминами, потому что эти два народа [русские и украинцы] — братья", — ответил Макрон (цитируется в переводе "Медузы"). По его мнению, "эскалация риторики" вряд ли послужит цели остановить войну и восстановить мир.

При этом президент Франции подчеркнул, что Россия начала войну, а российская армия совершала военные преступления на территории Украины, и необходимо найти виновных.

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Президент США Джо Байден во время своего выступления в штате Айова во вторник, 12 апреля, глава Белого дома, говоря о росте цен на бензин, заметил: "Ваш семейный бюджет, ваши возможности заправить ваш бензобак не должны зависеть от диктатора, находящегося на другом конце света, который объявляет войну и совершает геноцид".

Позже он еще раз повторил это определение. "Да, я назвал это геноцидом, - сказал Байден журналистам после своего выступления. - Становится все очевиднее, что Путин пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем".

Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Правдивые слова настоящего лидера, - написал он на своей странице в Twitter. - Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России".

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