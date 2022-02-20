Зеленский также выступил за «активизацию мирного процесса». Украинский президент призвал к введению «режима тишины» и немедленному созыву трехсторонней контактной группы. В сообщении Елисейского дворца говорится, что Зеленский «подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня».
Разговор Макрона с Путиным продолжался 1 час и 45 минут, с Зеленским французский президент говорил около 30 минут.
BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец пишет, что Путин и Макрон говорили о том, как «избежать крупной войны в Европе».
В Кремле заявили, что Путин назвал причиной эскалации «провокации украинских силовиков», а также сказал, что поставки вооружения странами НАТО в Украину «подталкивают Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса».
В сообщении пресс-службе Путина также говорится, что Украина отказывается от реализации Минских соглашений и «имитирует переговорный процесс».
На сайте Елисейского дворца говорится, что Путин и Макрон договорились о возобновлении работы в рамках Нормандского формата на основе предложений, сделанных Украиной в последние дни.
«Дипломатическая работа должна позволить продвинуться вперед на основе последних переговоров с привлечением всех заинтересованных сторон, чтобы, если будут выполнены условия, достичь встречи на самом высоком уровне для определения нового порядка мира и безопасности в Европе», — говорится в сообщении.
Президенты России и Франции также договорились, что в ближайшие дни должны состояться переговоры глав МИД стран.
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