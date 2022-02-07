Макрон обсудил с Байденом конфликт вокруг Украины

"Лидеры обсудили текущие дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины, а также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут оставаться на связи и продолжать консультации с союзниками и партнерами, включая Украину", — говорится в сообщении.

Между тем агентство Reuters пишет со ссылкой на источник в кругах, близких к президенту Франции, что одной из целью разговора Макрона с Байденом была "логика координации" в преддверии поездки французского лидера в Москву, которая состоится 7 февраля.

Ранее, 3 февраля, 31 января и 28 января, президент Франции созванивался с российским лидером Владимиром Путиным.

8 февраля, на следующий день после своего визита в Москву, Эмманюэль Макрон намерен отправиться в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации Елисейского дворца, обе поездки президента Франции — в Москву и Киев — будут связаны с попыткой договориться о деэскалации конфликта вокруг Украины.