aA
Если Россия не получит гарантии безопасности от Запада, новая война охватит весь европейский континент. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью каналу TF1/LCI.
Emanuelis Makronas COP27 konferencijoje
Emanuelis Makronas COP27 konferencijoje
© Scanpix

"День мира потребует обсуждения. В первую очередь гарантий Украине, ее территориальной целостности, ее долгосрочной безопасности. Но также и для России как стороны перемирия и мирного договора", — считает Макрон.

По мнению французского президента, отказ предоставить России такие гарантии провоцирует "интегральную войну, которая охватит весь континент".
"Одним из существенных моментов является страх России перед тем, что НАТО подойдет к ее дверям, это развертывание оружия, которое может угрожать ей", — отметил Макрон.

Идея Макрона о гарантиях безопасности для России

Статьи по теме:
Литва присоединилась к демаршу перед Францией
Глава МИД о призывах переговоров с Путиным: оставлять Россию не проигравшей – токсично

В начале декабря президент Франции выступил с предложением предоставить России гарантии безопасности после того, как закончится текущая война против Украины. В частности он упомянул гарантии по вопросу расширения НАТО.

Идея Макрона о гарантиях для России вызвала бурную критику в Европе, не говоря уже об Украине.

"Россия является агрессором, является нарушителем порядка, нарушителем мира, который использует старые советские методы. Если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы перед лицом российской агрессивной политики", – заявили в МИД Польши.

Позднее дипломаты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии в письменном виде выразили Макрону свое несогласие.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

УНИАН

TOP новостей

Putino pakaliko Lukašenkos valdomos Baltarusijos valstybinės institucijos sulaukė programišių atakų. Petras Vaitekūnas Audronius Ažubalis

Отношение Литвы к Беларуси: верили в Лукашенко до краха последних попыток

Был период, когда Литва с наивным романтизмом...

Важно для работников: в предпраздничный день рабочий день будет короче

Согласно 5 части 112 статьи Трудового кодекса ЛР, рабочий...

В декабре важно вовремя декларировать показания счетчиков, чтобы не пришлось платить дороже

В сообщении Ignitis клиентам напоминают, что важно...

В Сейме одобрено предложение о лишении гражданства лиц с двойным гражданством, представляющих угрозу безопасности Литвы

После обсуждения Сейм одобрил проект изменений в...

В знак солидарности с Украиной в разных муниципалитетах Литвы на час отключат праздничное освещение

В знак солидарности с Украиной в разных...