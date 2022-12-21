"День мира потребует обсуждения. В первую очередь гарантий Украине, ее территориальной целостности, ее долгосрочной безопасности. Но также и для России как стороны перемирия и мирного договора", — считает Макрон.
По мнению французского президента, отказ предоставить России такие гарантии провоцирует "интегральную войну, которая охватит весь континент".
"Одним из существенных моментов является страх России перед тем, что НАТО подойдет к ее дверям, это развертывание оружия, которое может угрожать ей", — отметил Макрон.
Идея Макрона о гарантиях безопасности для России
В начале декабря президент Франции выступил с предложением предоставить России гарантии безопасности после того, как закончится текущая война против Украины. В частности он упомянул гарантии по вопросу расширения НАТО.
Идея Макрона о гарантиях для России вызвала бурную критику в Европе, не говоря уже об Украине.
"Россия является агрессором, является нарушителем порядка, нарушителем мира, который использует старые советские методы. Если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы перед лицом российской агрессивной политики", – заявили в МИД Польши.
Позднее дипломаты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии в письменном виде выразили Макрону свое несогласие.
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