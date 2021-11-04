Макрон наградил Меркель Большим крестом ордена Почетного легиона

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) Большим крестом ордена Почетного легиона. Вечером в среду, 3 ноября, во время прощального визита Меркель во Францию Макрон отметил заслуги Меркель в сохранении европейского единства.
November 3, 2021
Визит проходил в городе Бон в Бургундии и стал завершающим за время плодотворного сотрудничества между Макроном и Меркель, сообщил Елисейский дворец. Оба лидера в сопровождении супругов пообщались с горожанами и провели встречу, посвященную личным и международным темам.
И.о. канцлера напомнила, что Макрон уже четвертый французский президент, с которым она сотрудничала за те 16 лет, что возглавляет правительство ФРГ. "С каким бы президентом я ни работала, прекрасным было всегда то, что мы представляли одну и ту же систему ценностей, но первые мысли у нас почти всегда были разными", - заявила она.
Меркель будет исполнять обязанности канцлера до создания нового правительства
Большой крест ордена Почетного легиона является высшей степенью главной награды Франции. Орден Почетного легиона учрежден в 1802 году первым консулом Французской Республики Наполеоном Бонапартом и остается во Франции знаком государственного признания выдающихся заслуг.
Ангела Меркель возглавила правительство ФРГ в 2005 году, она официально перестала быть федеральным канцлером 26 октября, в день учредительного заседания бундестага 20-го созыва, но продолжит исполнять обязанности канцлера до приведения к присяге нового правительства ФРГ. В октябре 2018-го Меркель объявила, что в выборах в бундестаг в 2021 году не будет участвовать в качестве кандидата на пост канцлера.
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