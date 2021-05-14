Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска с территории Армении. Соответствующее сообщение он опубликовал в ночь на пятницу, 14 мая, в социальной сети Facebook на армянском языке. "Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Их необходимо немедленно отозвать. Я снова говорю армянскому народу, что Франция едина (с вами — Ред.) и останется таковой", — написал Макрон.
В четверг вечером состоялся телефонный разговор Макрона с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Речь в нем также шла о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Для снятия напряженности в регионе администрация Макрона предлагает использовать каналы Совета Безопасности ООН.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась после того, как в среду Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов и на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении.
Пашинян собрал экстренное заседание Совета безопасности республики и назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении.
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