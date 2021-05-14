aA
Президент Франции опубликовал пост в Facebook на армянском языке, в котором отметил, что войска Азербайджана вторглись в Армению. Речь идет о проникновении на несколько километров в ходе попытки "корректировки границы".
Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas
© AFP / Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска с территории Армении. Соответствующее сообщение он опубликовал в ночь на пятницу, 14 мая, в социальной сети Facebook на армянском языке. "Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Их необходимо немедленно отозвать. Я снова говорю армянскому народу, что Франция едина (с вами — Ред.) и останется таковой", — написал Макрон.

Статьи по теме:
Первая встреча лидеров Азербайджана и Армении после войны в Карабахе: без рукопожатий, но договорились о шагах к миру  (17)

В четверг вечером состоялся телефонный разговор Макрона с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Речь в нем также шла о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Для снятия напряженности в регионе администрация Макрона предлагает использовать каналы Совета Безопасности ООН.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась после того, как в среду Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов и на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении.

Пашинян собрал экстренное заседание Совета безопасности республики и назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Парламент Литвы предлагает обязать банки расширить сеть банкоматов (9)

В Литве шире распространяются электронные услуги, и...

Оценка новой системы регистрации владельцев автомобилей в Литве: страдают работающие честно, а виноватых нет (37)

В передаче "Экономика" на Žinių radijаs представитель...

Заболевшие коронавирусом в Вильнюсе столкнулись с проблемой: не организован уход за лежачими больными ковид на дому

В Вильнюсе и Вильнюсском регионе уже некоторое время...

Министр образования Литвы: положение 5-11 классов шокирует и печалит (6)

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита...

Коронавирус в Литве: 1125 новых случаев, скончались 12 человек (5)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1125 новых случаев...