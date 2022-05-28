Макрон и Шольц призвали Путина освободить 2500 украинских военных, сдавшихся в плен на "Азовстале" в Мариуполе, говорится в коммюнике французского президента.

В сообщении правительства Германии сказано, что Шольц и Макрон "настаивали на немедленном прекращении огня и выводе российских войск". Также они призвали Путина вступить в "серьезные прямые переговоры с украинским президентом и найти дипломатическое решение конфликта". Разговор продолжался 80 минут.

В сообщении пресс-службы Кремля, в свою очередь, сказано, что Путин отметил, что вооруженные силы России "строго соблюдают нормы международного гуманитарного права".

Также Путин сказал, что российско-украинские переговоры заморожены по вине Киева. Он "подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога", говорится на сайте Кремля.

Также, как сообщает Кремль, Путин указал на "опасный характер продолжающейся накачки Украины западным оружием", что может привести, по его мнению, к "дальнейшей дестабилизации обстановки и обострению гуманитарного кризиса".

Путин также заявил, что "Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов". При этом Путин назвал причиной дефицита зерна в мире санкции западных стран против России.