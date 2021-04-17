Германия, Франция и Украина потребовали, чтобы Россия отвела войска от украинской границы. Цель - "деэскалация ситуации", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в пятницу, 16 апреля, по итогам видеоконференции, которую провели канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. По окончании переговоров Меркель и Макрон выразили "поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее Макрон и Зеленский провели встречу в Париже в формате рабочего обеда. По итогам переговоров украинский лидер призвал президента РФ Владимира Путина встретиться с ним и другими лидерами "Нормандской четверки", в которую входят Германия, Франция, Россия и Украина. "Я хочу, чтобы мы вчетвером обсудили проблему безопасности на востоке Украины и деоккупацию наших территорий", - заявил Владимир Зеленский.

В конце 2019 года Путин и Зеленский впервые встретились в Париже при посредничестве Меркель и Макрона. Однако ни дальнейших встреч, ни заметного сближения президентов Украины и РФ за этим не последовало.

Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза ранее выразили обеспокоенность усилением российского контингента вдоль границы с Украиной. Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию России. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил концентрацию войск РФ в этих областях "контрольными проверками".