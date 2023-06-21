Макрон: "Европа должна сама защищать своё небо, не полагаясь на США"

Выступая в понедельник на конференции в Париже, Эммануэль Макрон заявил о том, что ЕС должен разработать стратегию защиты своего воздушного пространства. Так, по-мнению французского лидера, можно уменьшить зависимость от США.

“Нам нужно знать, в чём заключается угроза... И что мы - европейцы - способны производить? И что нам необходимо покупать", - сказал Макрон. Но не следует "немедленно приобретать всё, что есть на полках", - добавил он.

Известно, что обсуждение на конференции касалось антидронных систем и систем противоракетной обороны. По словам участников, военное вторжение России в Украину и ход боевых действий показали одновременно эффективность такого оборудования и то, насколько оно важно в расстановке сил. Ядерное сдерживание тоже фигурировало в повестке.