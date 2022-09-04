Спустя менее 48 часов после посещения электростанции миссией агентства во главе с его гендиректором Рафаэлем Мариано Гросси высокопоставленные украинские сотрудники станции уведомили экспертов МАГАТЭ, что четвертая действующая 750-киловольтная линия электропередач вышла из строя. Три другие были уничтожены ранее в ходе военных действий.
Резервная линия, соединяющая объект с близлежащей тепловой электростанцией, поставляет электроэнергию, вырабатываемую ЗАЭС, во внешнюю сеть. Эта же линия может обеспечить резервное питание атомной станции в случае необходимости, указывается в сообщении МАГАТЭ.
Один реактор ЗАЭС продолжает работать
В агентстве добавили, что один реактор продолжает работать и производит электроэнергию как для охлаждения и других важных функций безопасности, так и для подачи в сеть для домохозяйств и предприятий.
По словам Гросси, МАГАТЭ продолжает поддерживать тесный контакт со своими украинскими партнерами и получает от них важную актуальную информацию по поводу ситуации на ЗАЭС.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с начала марта, однако украинский персонал продолжает обслуживание станции.
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