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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в очередной раз была отключена от последней основной линии электропередачи, однако электроэнергия продолжает поступать в сеть через резервную линию, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в субботу, 3 сентября.
Zaporožės AE
Zaporožės AE
© Reuters / Scanpix

Спустя менее 48 часов после посещения электростанции миссией агентства во главе с его гендиректором Рафаэлем Мариано Гросси высокопоставленные украинские сотрудники станции уведомили экспертов МАГАТЭ, что четвертая действующая 750-киловольтная линия электропередач вышла из строя. Три другие были уничтожены ранее в ходе военных действий.

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Резервная линия, соединяющая объект с близлежащей тепловой электростанцией, поставляет электроэнергию, вырабатываемую ЗАЭС, во внешнюю сеть. Эта же линия может обеспечить резервное питание атомной станции в случае необходимости, указывается в сообщении МАГАТЭ.

Один реактор ЗАЭС продолжает работать


В агентстве добавили, что один реактор продолжает работать и производит электроэнергию как для охлаждения и других важных функций безопасности, так и для подачи в сеть для домохозяйств и предприятий.

По словам Гросси, МАГАТЭ продолжает поддерживать тесный контакт со своими украинскими партнерами и получает от них важную актуальную информацию по поводу ситуации на ЗАЭС.

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с начала марта, однако украинский персонал продолжает обслуживание станции.

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Deutsche Welle

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