Россия обвинила в обстреле Украину. Минобороны заявило, что один из снарядов попал на крышу спецкорпуса, где, как утверждает "Росэнергоатом" находится свежее ядерное топливо.

Украинский "Энергоатом" сообщил, что АЭС обстреляли российские войска, чтобы вывести из строя инфраструктуру, "необходимую для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии для нужд Украины".

МАГАТЭ назвало атаки неприемлемыми. Кто бы ни стоял за ними, обстрелы должны быть немедленно остановлены, отметили в организации. "Вы играете с огнем!" – подчеркнул в своём заявлении глава организации Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС в начале марта была захвачена российскими войсками, но оставалась соединённой с украинской системой энергоснабжения.

Территорию станции неоднократно обстреливали, что приводило к прекращению её работы. Россия и Украина обвиняли в обстрелах друг друга. МАГАТЭ призывало Москву освободить территорию станции и вывести оттуда войска.