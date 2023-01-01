В сообщении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси говорится, что подключение к резервной линии "Феросплавная 1" (напряжением 330 киловольт) было прервано в четверг поздно вечером в результате повреждения на другом берегу Днепра, на некотором удалении от самой станции. Масштаб повреждения пока не ясен, ремонтные работы уже ведутся, добавил Гросси.

В заявлении подчёркивается, что инцидент стал ещё одним свидетельством, подчёркивающим неустойчивое снабжение предприятия электроэнергией.

МАГАТЭ напоминает, что все шесть реакторов на Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе - сейчас остаются заглушенными, а станция получает электричество, необходимое для охлаждения и систем безопасности, по единственной оставшейся в целости линии напряжением 750 киловольт. До российского вторжения в Украину таких линий было четыре, пишет со ссылкой на текст Гросси Русская служба "Би-би-си".

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Она периодически подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.