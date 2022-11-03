МАГАТЭ сообщило, что не нашло в Украине следов "грязной бомбы"

Никаких признаков незадекларированной ядерной активности на трёх объектах в Украине не обнаружено, подчёркивают в МАГАТЭ. В этой связи перечислены три предприятия - Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Жёлтых Водах и "Южный машиностроительный завод" имени Макарова в Днепре.

Инспекция проводилась по экстренному запросу Киева после того, как российские власти выступили с утверждениями, что украинская сторона готовится подорвать на своей территории "грязную бомбу". В Москве также утверждали, что впоследствии украинское руководство планировало возложить ответственность за применение такого оружия на Россию.

Киев и страны Запада, оказывающие поддержку Украине в связи с российским военным вторжением, назвали обвинения Москвы лживыми. Они отмечали, что Россия могла выступить с заявлением, сама готовясь к атаке под чужим флагом. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что единственный, кто может думать о применении ядерного оружия в Европе - это российский президент Владимир Путин.

"Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной деятельности и материалов", - говорится в распространённом 3 ноября заявлении МАГАТЭ.

Еще до начала нынешней проверки международное агентство заявляло, что ранее регулярно проводило инспекции на украинских предприятиях и никогда не находило там свидетельств несогласованной активности.

Грязная бомба – взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет.

Министр обороны России Сергей Шойгу, сообщая 23 октября главам военных ведомств нескольких стран НАТО о подозрениях относительно "грязной бомбы", не представил никаких доказательств в пользу российской версии дальнейшего развития событий.

Недоверие к российскому предупреждению на Западе в Кремле называли "непозволительным подходом с учётом опасности угрозы". Президент России Владимир Путин в ходе выступления на "Валдае" говорил, что Москва не заинтересована в использовании ядерного оружия, а подобные обвинения со стороны Киева и стран Запада связал с их желанием перетянуть на свою сторону союзников России.