МАГАТЭ проверит два объекта в Украине, где якобы создается грязная бомба

Срочно направить экспертов для проверки объектов главу МАГАТЭ попросил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Гросси, цель посещений состоит в том, «чтобы обнаружить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материал». При этом он отметил, что месяц назад МАГАТЭ проинспектировало одно из этих мест и ничего незадекларированного эксперты агентства там не нашли.

Гросси не уточнил, что это за два объекта. В заявлениях российского министерства обороны в воскресенье упоминались Чернобыльская АЭС и научные центры в Киеве и Харькове.

О том, что Украина якобы готовится взорвать грязную бомбу, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия, в телефонных разговорах с главами министерств обороны четырёх стран НАТО заявил министр обороны России Сергей Шойгу. На следующий день Минобороны России заявило, что «две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии». Российское военное ведомство утверждает, что Украина якобы планирует замаскировать подрыв грязной бомбы под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ООН, Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности предполагаемой подготовки Киевом провокации с применением так называемой грязной бомбы.

Киев категорически отрицает наличие у Украины грязной бомбы и намерение её применить.

США, Великобритания и Франция отвергли «откровенно лживые утверждения России» о якобы имеющейся у Украины грязной бомбе, заявив, что Кремль ищет предлог для эскалации.