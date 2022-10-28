МАГАТЭ предупредило о планах КНДР провести ядерный тест

На готовность КНДР произвести ядерный взрыв указывает все больше признаков, предупредил Гросси. "Мы надеемся, что этого не произойдет, но, к сожалению, признаки указывают на противоположное", — заявил он, добавив, что МАГАТЭ фиксирует подготовки к испытанию, но не верит в его неизбежность.
Испытание, если оно случится, станет седьмым ядерным взрывом КНДР и первым с 2017 года, подтверждающим, что ядерная программа страны "продвигается полным ходом", отмечает AFP.
КНДР все чаще проводит испытания баллистических ракет
Как пишет агентство со ссылкой на экспертов, на этот раз Северная Корея может испытать тактическое ядерное оружие, дальность действия и взрывная сила которого значительно ниже, чем у стратегического ядерного оружия, но которое может применяться на территории всего континента.
В последние месяцы Северная Корея неоднократно проводила испытания ракет, способных нести ядерное оружие, а с сентября такие испытания проводятся с возросшей периодичностью. В сентябре Гросси сообщил о наличии признаков того, что ядерный полигон Пунгери в КНДР остается в рабочем состоянии и готов к проведению ядерных испытаний. К тому же, согласно данным МАГАТЭ, Северная Корея продолжает строительные работы на ядерных объектах в Йонбене. Есть признаки того, что там действует 5-мегаваттный реактор.
В сентябре КНДР официально провозгласила себя ядерной державой, приняв закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения.
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