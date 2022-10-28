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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредило о возможности очередного испытания ядерного оружия Северной Кореей. Об этом со ссылкой на директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси сообщает агентство AFP в пятницу, 28 октября.
МАГАТЭ предупредило о планах КНДР провести ядерный тест
© AP / Scanpix

На готовность КНДР произвести ядерный взрыв указывает все больше признаков, предупредил Гросси. "Мы надеемся, что этого не произойдет, но, к сожалению, признаки указывают на противоположное", — заявил он, добавив, что МАГАТЭ фиксирует подготовки к испытанию, но не верит в его неизбежность.

Испытание, если оно случится, станет седьмым ядерным взрывом КНДР и первым с 2017 года, подтверждающим, что ядерная программа страны "продвигается полным ходом", отмечает AFP.

КНДР все чаще проводит испытания баллистических ракет

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Как пишет агентство со ссылкой на экспертов, на этот раз Северная Корея может испытать тактическое ядерное оружие, дальность действия и взрывная сила которого значительно ниже, чем у стратегического ядерного оружия, но которое может применяться на территории всего континента.

В последние месяцы Северная Корея неоднократно проводила испытания ракет, способных нести ядерное оружие, а с сентября такие испытания проводятся с возросшей периодичностью. В сентябре Гросси сообщил о наличии признаков того, что ядерный полигон Пунгери в КНДР остается в рабочем состоянии и готов к проведению ядерных испытаний. К тому же, согласно данным МАГАТЭ, Северная Корея продолжает строительные работы на ядерных объектах в Йонбене. Есть признаки того, что там действует 5-мегаваттный реактор.

В сентябре КНДР официально провозгласила себя ядерной державой, приняв закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения.

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Deutsche Welle

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