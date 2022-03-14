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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дало оценку происходящему на Чернобыльской атомной электростанции. Есть положительные моменты, но в целом ситуация на АЭС вызывает опасения специалистов.
Černobylio AT zona
Černobylio AT zona
© AFP / Scanpix

По данным МАГАТЭ, 211 человек технического состава и сотрудников службы охраны АЭС работают без смены уже более трех недель. Они приступили к работе за день до того, как российские войска вошли на территорию объекта (это было 24 февраля).

Работа диспетчеров на АЭС требует высочайшей концетрации и большого напряжения сил, поэтому обычно сотрудники работают посменно и регулярно меняются. Сейчас этот порядок нарушен.

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Из-за сильной физической и психологической усталости сотрудники больше не проводят ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью.

У регулирующего органа нет прямой связи с персоналом, но он получает информацию от руководства АЭС, находящегося за пределами площадки.

Генеральный директор Гросси заявил, что "в связи с ухудшающейся ситуацией, в которой оказался персонал на объекте, — в сочетании с остающимися нерешенными проблемами со связью с объектом, а также решенной в настоящее время проблемой электроснабжения — все актуальнее становится инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины".

Снова повреждена электролиния, питающая Чернобыльскую АЭС

Российские военные снова повредили линию электропередач, питающих Чернобыльскую АЭС, утверждает "Укрэнерго".

"Вчера, 13 марта, ремонтная бригада "Укрэнерго" отремонтировали высоковольтную линию электропередачи, которая питает Чернобыльскую АЭС и город Славутич. В 19:07 линию поставили под напряжение и начали восстановление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич", — заявили в "Укрэнерго".

В компании утверждают, что завершить работы не удалось, потому что российские военные снова повредили линию.

"Ремонтная бригада НЭК ‘Укрэнерго’ вынуждена снова ехать на оккупированную территорию вблизи Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение”, — говорится в заявлении.

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