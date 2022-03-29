Объект используется для исследований и разработок, а также для производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Критической массы содержащегося в нем ядерного материала недостаточно для поддержания цепной реакции, добавили в МАГАТЭ.

Кроме того, агентство сообщило, что 8 из 15 действующих ядерных реакторов Украины продолжают работать, в том числе 2 на контролируемой российскими силами Запорожской атомной электростанции, 3 на Ровненской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и 2 на Южно-Украинской АЭС. Остальные отключены для планового обслуживания, указали в МАГАТЭ.