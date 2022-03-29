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В результате недавнего обстрела ядерный исследовательский центр в Харькове был поврежден, однако его небольшие запасы ядерных материалов остались нетронутыми. Такие сведения Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получила от украинской стороны, заявил директор агентства Рафаэль Гросси в понедельник, 28 марта. По его сведениям, от обстрелов пострадали само здание, теплоизоляция и зал для проведения экспериментов.
Zaporožės AE
Zaporožės AE
© Unian

Объект используется для исследований и разработок, а также для производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Критической массы содержащегося в нем ядерного материала недостаточно для поддержания цепной реакции, добавили в МАГАТЭ.

Кроме того, агентство сообщило, что 8 из 15 действующих ядерных реакторов Украины продолжают работать, в том числе 2 на контролируемой российскими силами Запорожской атомной электростанции, 3 на Ровненской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и 2 на Южно-Украинской АЭС. Остальные отключены для планового обслуживания, указали в МАГАТЭ.

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Deutsche Welle
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