МАГАТЭ обеспокоено отсутствием доступа к оккупированной Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сотрудникам агентства следует отправиться на территорию Запорожской АЭС. Его команда изо всех сил пытается получить доступ к Запорожью, после того как оно было оккупировано российскими войсками. Пока безуспешно.

Гросси недавно вернулся из Украины, где группа экспертов проверяла уровень радиации на Чернобыльской АЭС и восстановила связь между базирующимся в Вене агентством и атомной электростанцией. Чернобыльская АЭС была оккупирована российскими войсками на протяжении месяца и была отрезана от международного органа ядерного надзора.

Однако повышение уровня радиации по-прежнему "значительно ниже" порога, разрешенного для сотрудников. Ситуация стабильна.

"Уровни повысились, но ситуацию нельзя оценивать как представляющую большую опасность для окружающей среды или людей", — заявил Гросси.

В феврале российские войска временно заняли Чернобыльскую АЭС и украинские власти утверждали, что солдаты подверглись воздействию высоких доз радиации из-за копания зараженной почвы.

"Это не место для пикника или раскопок", — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ, несмотря на то, что его команда не нашла подтверждений заявлениям украинских должностных лиц.

Однако крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположенная в Запорожье, по-прежнему находится под оккупацией российских войск, а "украинский регулятор не контролирует ситуацию", добавил Гросси. По его словам, специалисты МАГАТЭ хотят проверить безопасность оборудования и материалов.

"Есть ряд мероприятий, которые необходимо выполнить, как в плане инспекций, так и в плане мер по обеспечению безопасности. Нам придется это сделать и лучше раньше, чем позже", — отметил он.

В начале марта российская ракета попала в здание рядом с реактором, что вызвало обеспокоенность по поводу ядерной безопасности как в самой Украине, так и, в конечном счете, на всем европейском континенте.

Гросси уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и в ближайшие дни запланирована его встреча с российскими властями, чтобы обсудить доступ к Запорожской АЭС.