Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны

Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми - в 2019 году Международный валютный фонд ( МВФ ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений, которые, по оценкам, превышают нефтяные запасы Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Венесуэла претендует на Эссекибо со времени обретения независимости в 1811 году - во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Великобританией и присоединен к Гайане, которая на тот момент была ее колонией. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже и в 1899 году суд, в составе которого были судьи из США, Британии и России, закрепил право Лондона почти на 90 процентов территории Эссекибо.