По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, рост стоимости ингредиентов, таких как крупы и масла, привел к тому, что мировые цены на продукты питания достигли 10-летнего максимума.

По словам главы Kraft Heinz Мигеля Патрисио, его компания была вынуждена поднять цены в нескольких странах из-за роста инфляции практически везде в мире.

Kraft Heinz повысила цены более чем на половину своей продукции на внутреннем рынке в США, и Патрисио признал, что цены растут и в других странах.

"Мы повышаем цены там, где это необходимо, по всему миру", — сказал он.

Во время пандемии во многих странах сократилось производство сырья, от сельскохозяйственных культур до растительных масел. Локдаун и карантин привели к ограничению как производства, так и распространения готовой продукции.

В связи с возобновлением экономического роста поставщики не успевают за растущим спросом, что ведет к повышению цен. Повышение заработной платы и цен на энергоносители также увеличило нагрузку на производителей.

Патрисио утверждает, что все это в совокупности делает продукты дороже.

"В Великобритании не хватает водителей грузовиков. В США затраты на логистику также существенно выросли, и в некоторых областях экономики наблюдается нехватка рабочей силы", — добавляет он.

Патрисио считает, что потребителям придется привыкнуть к более высоким ценам на продукты питания, учитывая, что население мира растет, а количество земель, на которых можно выращивать продукты питания, — нет.

В более долгосрочной перспективе предстоит усовершенствовать технологии для повышения эффективности фермерских хозяйств.

По словам Патрисио, рост затрат придется финансировать не только покупателям, но и производителям.

"Я думаю, что не только мы, но и вся отрасль, другие компании должны попытаться свести к минимуму это повышение цен", — сказал он.

Но крупные производители продуктов питания, такие как Kraft Heinz, Nestle и PepsiCo, скорее всего, будут вынуждены переложить эти расходы на потребителей, считает Кона Хак, руководитель отдела исследований сельскохозяйственной компании ED&F Man.

"Будь то кукуруза, сахар, кофе, соевые бобы, пальмовое масло, что угодно, — все эти основные продукты питания дорожают, — говорит она. — Плохие урожаи в Бразилии — одном из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире, засуха в России, сокращение посевов в США и накопление запасов в Китае в сочетании с более дорогими удобрениями, энергоносителями и расходами на транспортировку привели к росту цен".

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По ее мнению, это коснется всех производителей продуктов питания и, следовательно, все они будут поднимать цены примерно одинаково, поскольку это будут делать все, а значит, потеря клиентов им не грозит.

На этой неделе PespsiCo предупредила, что также ожидает роста затрат практически на все, от транспортировки до сырья, и заявила, что дальнейшее повышение цен вероятно в начале следующего года.

Однако, по словам Патрисио, пандемия не только увеличила расходы, но и помогла повысить продажи некоторых брендов Kraft Heinz, потому что сидящие по домам люди готовят больше и чаще, чем до пандемии.

Общие продажи выросли на 1,6% до 13 млрд долларов в первой половине этого года. Эрин Лэш из инвестиционной компании Morningstar считает этот рост "весьма впечатляющим по сравнению с сопоставимым периодом до пандемии в 2019 году", несмотря даже на некоторое замедление.

Патрисио также проводит масштабную реорганизацию Kraft Heinz, включая продажу некоторых старых и покупку некоторых новых брендов, что, по словам Лэш, сужает сферу ее интересов и увеличивает расходы на инновации и маркетинг, а это поддержит уровень продаж в будущем.

Компания также тратит значительные суммы на разработку новой упаковки для достижения поставленных целей по сокращению пластиковых отходов.

Например, большая часть из 650 миллионов бутылок кетчупа, которые фирма продает ежегодно, — пластиковые. Тем не менее, говорит Патрисио, фирма поощряет покупку стеклянных бутылок даже при том, что менее удобны — чтобы добыть остатки кетчупа, приходится стучать по дну.

Было бы также неплохо сократить использование одноразовых пластиковых пакетиков с кетчупом. Однако во время пандемии люди стали покупать больше еды на вынос, и Kraft Heinz расширила их производство на 30%.

"Хорошо, что мы это сделали — теперь у нас больше нет дефицита пакетиков", — говорит Патрисио. Однако сокращение количества пластика в упаковке, по его словам, все равно остается в списке приоритетов Kraft Heinz.