К субботнему вечеру Итхэвон, район Сеула, известный своими ресторанами, клубами и ночными барами, был уже битком набит.

Точного числа собравшихся никто не знает, но, по некоторым оценкам, на улицах популярного района находилось более 100 тыс. молодых людей, пришедших отпраздновать Хэллоуин. Итхэвон славится ресторанами иностранной, в том числе и западной, кухни, и Хэллоуин уже давно стал одним из его традиционных фестивалей.

Народу на нем в этом году было больше обычного: два года подряд празднования проходили под строгим надзором полиции и с существенными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Вечером стали появляться сообщения о том, что на переполненных улицах опасно находиться



В этом году среди собравшихся был и 32-летний Нухил Ахмед, живущий неподалеку IT-специалист из Индии, который отмечал Хэллоуин в Итхэвоне уже пять раз.

По его словам, в этом году все было совсем иначе: "Это было безумие какое-то, — сказал он в интервью Би-би-си. — Даже в пять часов вечера улицы уже были переполнены. Я тогда еще подумал, а что тут будет в семь или в восемь?"

Примерно в это же время в соцсетях стали появляться сообщения о том, что улицы настолько переполнены, что там становится опасно находиться.

Ахмед с друзьями пришли в Итхэвон задолго до начала трагедии, проведя несколько часов в узком наклонном переулке, идущем от главной улицы района, которая вскоре стала центром развернувшейся трагедии.

"Мы всегда ходим в этот переулок. Не знаю почему, но в нем хорошие бары и на Хэллоуин всегда полным-полно в хэллоуинских нарядах", — рассказал он.

Не выбраться и не помочь



К 11 вечера стало ясно, что что-то не так. Сильно обеспокоенный Ахмед оказался в огромной толпе людей: "Народу было так много, что это было похоже на волну, ничего нельзя было сделать. Даже если ты стоял на месте, то все равно кто-то подталкивал тебя со всех сторон".

Он упал на землю, но как-то сумел подняться и выбрался из толпы, вскарабкавшись на несколько ступеней, идущих вдоль переулка.

В 22.20 по местному времени ситуация стала отчаянной. Несколько человек упали, в результате чего образовалась массовая давка. Толпы, давившие с обоих концов узкой улицы, означали, что выбраться из нее не мог никто.

"Люди задыхались, кричали… их сжимало… они падали… было слишком много людей", — рассказывал Ахмед.

"Я был на ступеньке, я просто смотрел на все происходящее, как люди делали последний вздох… И я ничего не мог сделать, просто стоял и глядел на задыхающихся людей".

Ана, 24-летняя девушка из Испании, тоже находилась в этом районе со своей подругой Мелиссой. Они сидели в баре и в 11 часов вечера решили отправиться домой. Но как раз в это время в переулок стали заезжать машины скорой помощи, а полиция требовала освободить место, чтобы можно было положить тела убитых и помочь раненым.

Добровольцы пытались делать сердечно-легочную реанимацию пострадавшим



"Людей было так много, что медики не справлялись, и им требовалась помощь, чтобы сделать сердечно-легочную реанимацию всем, кого еще можно было спасти. Поэтому тут все стали как-то помогать", — рассказала Би-би-си Ана.

Она сказала, что двое ее друзей, знавших, как делать сердечно-легочную реанимацию, тут же взялись за дело, но несколько человек все равно умерли у них на руках.

И хотя сама Ана никогда раньше реанимацией не занималась, выслушав инструкции, она тоже попыталась хоть кого-то спасти.

"Мне сказали, как держать голову, как открывать пострадавшему рот, и так далее. Я старалась, но они уже были мертвы, они уже не дышали, мы ничего не могли сделать. Это было самым ужасным", — рассказала она.

На видео с места происшествия видно, как десятки добровольцев пытаются реанимировать людей, лежащих вдоль улицы. Корреспондент Би-би-си, оказавшийся в Итхэвоне, сказал, что видел несколько машин скорой помощи и множество тел, покрытых синими простынями. Народу было так много, что машины скорой проезжали с огромным трудом.

Погибших может быть больше, президент объявил траур



Как это часто бывает в случае подобных происшествий, истинный масштаб трагедии стал понятен далеко не сразу.

В первых сообщениях говорилось, что от остановки сердца — наиболее частой причины смерти во время давки — погибли около 50 человек. Но фотографии множества мешков с телами, выложенных вдоль улиц, ясно говорили о том, что умерших гораздо больше.

Первое подтвержденное число погибших было опубликовано в половине третьего ночи. Власти сообщили, что 59 человек погибли и еще 150 получили ранения. Час спустя число жертв подскочило до 120, а с наступлением утра выросло до 154 человек.

По словам Нухила Ахмеда, даже через несколько часов после того, как произошла давка, люди в этом районе все еще устраивали вечеринки, а музыка все еще доносилась из некоторых баров и клубов. Неясно, осознавали ли эти заведения и их посетители всю серьезность того, что происходило за их дверями.

Через несколько часов после того, как разразилась трагедия, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание и объявил о расследовании причин возникновения давки. В воскресенье утром он объявил национальный траур.

"У меня тяжело на сердце, и я изо всех сил пытаюсь справиться со своим горем", — сказал он, добавив, что чувствует "ответственность за жизни и безопасность людей".

Обычно по воскресеньям в Итхэвоне кипит жизнь, но на следующий день после трагедии многие магазины, рестораны и кафе были закрыты, а главная улица района была перекрыта. Местная жительница рассказала Би-би-си, что ее потряс вид мешков с трупами на улице.

С течением времени внимание общественности неизбежно переключится на то, как вообще это могло произойти и какими должны быть меры безопасности, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась.

Число погибших может вырасти — по словам властей, 37 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии.