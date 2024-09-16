Лукашенко помиловал еще 37 политзаключенных

В публикации канала говорится, что это решение — „очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся“. Лукашенко подписал указ в преддверии Дня народного единства, который отмечается в Беларуси 17 сентября.

Имена помилованных не разглашаются. Известно, что среди них шесть женщин, неназванное число пенсионеров и инвалидов. Некоторые из освобожденных страдают хроническими заболеваниями.

„Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни. Ходатайства осужденных дополнительно изучались комиссией, возглавляемой генеральным прокурором Андреем Шведом“, — добавил „Пул Первого“.