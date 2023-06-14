Беларусь получит от России ядерные ракеты и бомбы, причем бомбы будут в три раза мощнее примененных в Хиросиме и Нагасаки. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

“У нас ракеты и бомбы. Мы получили от России. Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. Но это все-таки ограниченная территория”, – заявил он.

На уточняющий вопрос, получила ли уже Беларусь ядерное оружие, Лукашенко ответил: “Ну, не все… Потихоньку. Когда получим, свяжем тебе глаза, без камеры, завезем в хранилище”.

По словам Лукашенко, ядерное оружие будет рассредоточено по территории страны.

“Как только все завезем, оно будет рассредоточено по Беларуси. У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже сегодня пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте”, – заявил он.

Лукашенко также рассказал о согласовании применения ЯО.

“Я вот часто слышу: “А вот, это российское оружие, без России не применит”. Слушайте, если начнется война, я че, буду смотреть по сторонам? Да нет! Снял трубку, где бы он [Путин] ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку. В любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара. Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Ну, а тут мы уже договорились”, – сказал Лукашенко.