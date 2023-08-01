Лукашенко: не нужен "этот Сувалкский коридор" и про вагнеровцев я пошутил

Так Лукашенко прокомментировал информацию о выдвижении сотни наемников ЧВК “Вагнер” в сторону Сувалкского коридора возле Гродно в Беларуси, которую ранее озвучил польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно", - подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что по своей территории Беларусь будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным.

Лукашенко заявил, что пошутил о стремлении “вагнеровцев” поехать в Варшаву и Жешув, чтобы отомстить за поставки вооружения Украине. Это он озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июля.

"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (Бахмутом) воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят”, - сказал он.