01 августа 2023 г. 16:57

Лукашенко: не нужен "этот Сувалкский коридор" и про вагнеровцев я пошутил

 
ru.DELFI.lt
Putino pakaliko Lukašenkos valdomos Baltarusijos valstybinės institucijos sulaukė programišių atakų.
Putino pakaliko Lukašenkos valdomos Baltarusijos valstybinės institucijos sulaukė programišių atakų.
ФОТО: Scanpix

Александр Лукашенко заявил, что Беларуси “тысячу лет не нужен этот Сувалкский коридор” и что он пошутил, когда сказал, что размещенные в РБ наемники ЧВК “Вагнер” рвутся в польский Жешув. Об этом он сказал на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе, пишет белорусское госагентство БЕЛТА.

Так Лукашенко прокомментировал информацию о выдвижении сотни наемников ЧВК “Вагнер” в сторону Сувалкского коридора возле Гродно в Беларуси, которую ранее озвучил польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно", - подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что по своей территории Беларусь будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным.

Лукашенко заявил, что пошутил о стремлении “вагнеровцев” поехать в Варшаву и Жешув, чтобы отомстить за поставки вооружения Украине. Это он озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июля.

"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (Бахмутом) воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят”, - сказал он.

Лукашенко заявил, что польские власти должны сказать белорусам и ему “спасибо” за то, что наемников группы Вагнера разместили в Беларуси.

“Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось”, - сказал он.

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