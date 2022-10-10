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Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам безопасности, передает "Белта".
Vladimiras Putinas, Aliaksandras Lukašenka
Vladimiras Putinas, Aliaksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

Такое решение было принято после встречи Лукашенко и Путина один на один после неформального саммита СНГ в Петербурге.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам", - заявил Лукашенко.

Он убежден, что для РБ существует угроза. По его словам, формирование совместной российско-беларусской группировки уже началось.

"Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - сказал Лукашенко.

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