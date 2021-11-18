Лукашенко и Меркель снова созвонились, мигранты покидают стихийный лагерь на границе Польши и Беларуси

Что происходит на границе

Замминистра внутренних дел Польши Мацей Васик заявил, что белорусские власти отправили за мигрантами специальные автобусы — это произошло впервые с начала обострения ситуации у погранперехода "Брузги-Кузница". На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как длинная цепочка мигрантов с вещами уходит в сторону от границы в сопровождении белорусских спецслужб. Пока неясно, сколько людей продолжает оставаться в стихийном лагере.





Во вторник несколько мигрантов пытались штурмовать польскую границу: они бросались в военных и полицейских камнями, те отвечали водометами и слезоточивым газом. С обеих сторон есть пострадавшие. Глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что несколько беженцев попытались пересечь границу прошлой ночью, и что эта ситуация может затянуться на долгие месяцы, а то и годы.

Издание "Зеркало" опубликовало видеозапись, на которой группа мигрантов стоит на коленях перед кордоном польских военных и кричит "Help, Poland" ("Польша, помоги!").

В четверг иракские авиалинии организуют рейс для репатриации своих граждан, застрявших на польско-белорусской границе. Ранее около 200 человек попросили представительство Ирака в России помочь им вернуться на родину.





17 ноября погранслужба Литвы сделала видеозапись, на которой видна группа беженцев в сопровождении военных с автоматами. Об этом пишет издание Delfi. По данным издания, речь идет о 13 гражданах Ирака, которые прилетели в Минск и якобы собирались ехать в Польшу, однако в аэропорту их задержали силовики и насильственно привезли к литовской границе.

Что обсуждали Меркель и Лукашенко

Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели уже второй телефонный разговор о ситуации на границе на этой неделе. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого". Стороны договорились о "немедленных" переговорах с участием представителей Беларуси и ЕС, в рамках которых будет обсуждаться желание беженцев попасть в Германию.

"В ходе разговора до Лукашенко была доведена просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной", — пишет "Пул первого".

Евросоюз выделит 700 тыс. евро для помощи беженцам, застрявшим на границе Беларуси со странами ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии в среду.

200 тыс. евро будут направлены в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в которую входит Белорусское общество Красного Креста (БОКК), для доставки самого необходимого, включая продукты питания и гигиенические средства. ЕС также ведет переговоры с партнерскими организациями о распределении оставшихся средств.