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В результате авиаудара по школе в поселке Белогоровка в Луганской области, по предварительным данным, могли погибнуть 60 человек, утверждает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Luhanskas, Serhijaus Gaidai nuotr.
Luhanskas, Serhijaus Gaidai nuotr.
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Он также заявляет, что из-под завалов эвакуировали 30 человек, среди них семь раненых, пишет УНИАН. "Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли", - предположил глава обладминистрации.

О попадании авиабомбы в школу, "в которой пряталось почти все село", Гайдай сообщил накануне вечером.

Пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) в субботу сообщала только о двух погибших.


"Произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 м кв. В 20:12 пожар ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены два человека, - говорилось в сообщении. - Изъяты тела двух погибших. Число возможных жертв уточняется".

По оценке украинских властей, в школе могли находиться около 90 человек. Белогоровка - "горячая точка" боевых действий на протяжении последней недели, пишет "Украинская правда".

Минобороны России не комментировало заявление украинских властей о падении бомбы на школу в Луганской области. Би-би-си в условиях военного времени не может подтвердить даже официальные заявления сторон.

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bbcrussian.com

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