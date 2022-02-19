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На фоне массированного наращивания у украинских границ войск РФ ситуация резко обострилась. МИД ФРГ призвал своих граждан срочно покинуть Украину. Lufthansa отменяет рейсы в Киев и Одессу.
Lufthansa отменяет полеты в Киев и Одессу с 21 февраля
© Reuters / Scanpix

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об отмене всех рейсов в Киев и Одессу с понедельника, 21 февраля и до конца месяца "в связи с обострением ситуации в Украине".

"Lufthansa постоянно отслеживает ситуацию и примет решение о дальнейших рейсах позднее", - говорится на сайте компании. Полеты во Львов пока что будут продолжены. Пассажиры, забронировавшие билеты на эти даты, смогут воспользоваться альтернативными рейсами, заявили в компании. Вылет самолетов 19 и 20 февраля состоится по установленному расписанию.

На фоне резкого обострения ситуации на границе Украины с Россией правительство ФРГ призвало всех граждан Германии незамедлительно покинуть территорию Украины. "Военная конфронтация возможна в любой момент", - говорится в предупредительном сообщении министерства иностранных дел ФРГ на онлайн-странице ведомства.

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